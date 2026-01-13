HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde soğuk hava koşulları etkili olacak. 13 Ocak 2026 tarihinde karla karışık yağmurlar bekleniyor. Sabah 4 derece, gündüz 7 derece, akşam ise 5 derece olması öngörülüyor. Nem oranı sabah %96, gece %65 olarak ölçülürken, rüzgar kuzey yönünden esecek. 14-16 Ocak tarihlerinde sıcaklık 1 ila 8 derece arasında değişirken, az bulutlu hava koşulları öne çıkacak. Kıyafet seçimine dikkat edilmeli.

Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmurlar etkili geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar inecek. Parçalı bulutlu hava koşulları sürecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan esecek. Hızı 3 ile 20 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah %96 olacak. Gündüzde %74, akşam %62 ve gece %65 olarak ölçülecek. Basınç sabah 944 hPa, gündüz 946 hPa, akşam 948 hPa ve gece 952 hPa olacak.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba sabahı sıcaklık 1 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüzde sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam sıcaklık 3 dereceye düşecek. Az bulutlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Az bulutlu hava koşulları sürmekte. Rüzgar kuzeyden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %63 olacak. Gündüzde %45, akşam %60 ve gece %75 civarında ölçülecek.

15 Ocak Perşembe sabahı sıcaklık 3 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüzde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. Akşam sıcaklık 5 dereceye düşecek. Az bulutlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar inecek. Az bulutlu hava koşulları sürecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %82 olacak. Gündüzde %49, akşam %72 ve gece %75 civarında ölçülecek.

16 Ocak Cuma sabahı sıcaklık 3 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. Akşam sıcaklık 5 dereceye düşecek. Az bulutlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar inecek. Az bulutlu hava koşulları sürecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %82 olacak. Gündüzde %49, akşam %72 ve gece %75 civarında ölçülecek.

Kahramanmaraş'ta soğuk hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın daha da düşeceği unutulmamalıdır. Yağmurlu günlerde kayma riskine karşı dikkat edilmelidir. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu önlemler, kişisel güvenlik için faydalı olacaktır. Günlük aktiviteleri daha rahat gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

