Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 4 derece arasında. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 - 13 dereceye ulaşacak. Yağışlı hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 12 derece arasında olacak. Yağışların şiddeti artabilir. Sağanak yağmura dönüşme ihtimali var. Gece saatlerinde sıcaklık 8 - 11 derece arasında seyredecek. Yağışlar bu süreçte devam edecek.

Güneydoğu yönünden rüzgarlar esmeye başlayacak. Rüzgar hızı saatte 11 - 20 kilometre arasında değişecek. Zaman zaman 39 - 50 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı ise %86 - %95 arasında değişim gösterecek.

Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. Şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak ıslanmaktan korunmak açısından faydalı görünüyor. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli kar yağışı beklenecek. Sıcaklık 1 - 3 derece arasında olacak. 15 Şubat Pazar günü de kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar 0 - 2 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 - 2 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini akılda tutmak gerekir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Hazırlık yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.