Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Aralık 2025'te güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9-10 derece, gece ise 0-1 derece arasında değişecek. 15 Aralık'ta hava açık kalacak, ardından 16 Aralık'ta bulutların artması öngörülüyor. 17 Aralık'ta tekrar güneşli bir gün yaşanacak. Soğuk havalara karşı kat kat giyinmek, sıcak içecekler tüketmek ve araçları ısıtmak önemli. Hava durumu bu dönemde dikkatli planlama gerektiriyor.

Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşlidir. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 6.5 km/saat civarındadır. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati 17:14 olarak beklenmektedir.

15 Aralık Pazartesi günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. 16 Aralık Salı günü kapalı ve bulutlu geçmesi bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü ise bol güneşli bir hava olacaktır. Sıcaklık gündüzleri 7 - 8 derece, geceleri ise -3 - -4 derece civarında gerçekleşecektir. Nem oranı %45 ile %72 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2.8 - 10.7 km/saat arasında olacaktır.

Hava sıcaklıkları bu dönemde düşecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek gerekmektedir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ayrıca sabahları yola çıkmadan önce araçların donma riskine karşı ısıtılması gerekmektedir. Buzlanma ihtimaline karşı dikkatli olmak önemlidir. Bu şekilde hazırlıklı olabiliriz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

