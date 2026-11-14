Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde oldukça değişken görünüyor. Bugünün sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında ölçülmekte. Mevsim normallerine göre bu durum dengeli. Gökyüzünde yer yer bulutlar mevcut. Bu bulutlar zaman zaman yoğunlaşabilir. Yağışlı havalar da oluşabilir. Kahramanmaraşlılar için şemsiyeleri dışarıda bırakma zamanı geldi.

Hava durumu, dışarıda geçirilen zamanı ve beden sağlığını etkileyebilir. Bugünün hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için önemlidir. Açık havada vakit geçirecekseniz, hafif bir ceket almayı unutmayın. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta bazı hava durumu değişiklikleri var. Genel olarak hafta boyunca sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında seyredecek. Yakın günlerde daha fazla yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, tarım alanında çalışanlar ve dış mekân etkinliklerini planlayanlar için önem taşır.

Beklenen yağışlı havalarda su birikintilerine dikkat etmek faydalı olacaktır. Yola çıkanlar için kaygan zeminler kazalara neden olabilir. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı doğru giyinmek önemlidir. Görüş mesafesini etkileyebilecek kötü hava koşullarına maruz kalmamak gerekir.

Kahramanmaraş hava durumu, dengeli sıcaklıklarla geçiyor. Önümüzdeki günlerde belirsizlikler ve yağışlı günler bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması önemlidir. Bu, konforu artıracak ve olası sıkıntılardan kaçınılmasını sağlayacaktır. Kahramanmaraş’ın değişken hava durumuna dair tedbirlerinizi alarak, mevsimi en iyi şekilde değerlendirin.