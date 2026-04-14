Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Nisan Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Nisan ayının tipik değerlerine uygundur. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 ile 19 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 5 derece arasında düşecek. Nem oranı %72 civarında gerçekleşecek. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişecek. 15 Nisan Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. 16 Nisan Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında seyredecek. 17 Nisan Cuma günü bulutlar artacak. Hava 18 ile 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler rahatlık sağlayabilir. Gece saatlerinde daha kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Rüzgar hafif kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.