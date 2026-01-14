HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında kalacak. Gündüz sıcaklık 6 dereceye yükselecek, akşam ise 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye inerek az bulutlu bir atmosfer yaşanacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek, nem oranı sabah %63, gündüz %45, akşam %60, gece %75 seviyelerinde olacak. Soğuk havaya karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 1 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü göreceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 dereceye düşecek. Az bulutlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye inerek az bulutlu bir hava yaşanacak. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 19 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 43 kilometre hıza ulaşabilecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %45, akşam %60, gece %75 seviyelerinde olacak.

Gelecek günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu kalmaya devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 1 dereceye kadar inerek parçalı bulutlu bir hava olacak. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 13 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 16 kilometreye ulaşacak. Nem oranı sabah %81, gündüz %58, akşam %75, gece %82 seviyelerinde olacak.

16 Ocak Cuma sabahı sıcaklık -1 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye inerek parçalı bulutlu hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 12 kilometre hıza ulaşacak. Zamanla 22 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı sabah %81, gündüz %58, akşam %75, gece %82 seviyelerinde kalacak.

17 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 1 dereceye inerek parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 5 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 8 kilometreye kadar ulaşacak. Nem oranı sabah %86, gündüz %61, akşam %81, gece %87 seviyelerinde olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, Kahramanmaraş'ta dikkatli olmak önemlidir. Sabaha ve akşama dikkat edilmeli. Hava sıcaklıkları daha da düşecektir. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumada yardımcı olur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem, soğuk havanın hissedilmesini artırır. Nemden korunmak için su geçirmeyen giysiler dolayı faydalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşullarına uygun planlar yapmak önemlidir. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için önceden önlem alınmalıdır.

hava durumu Kahramanmaraş
