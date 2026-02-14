HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca orta şiddetli yağmur beklenirken, en düşük sıcaklık 1.6°C en yüksek sıcaklık ise 3.3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %99 seviyelerinde olacak ve hissedilen sıcaklık sıfırın altına inebilir. Dışarıda kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar ile önlem almak, ani hava değişimlerine karşı faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 1.6°C civarında. En yüksek sıcaklık ise 3.3°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar 0°C ile -0.2°C arasında değişecek. Nem oranı %99 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 0.8 km/s düzeyinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:23. Gün batımı saati ise 18:08 olarak öngörülüyor.

Kahramanmaraş'ta hava yağmurlu ve serin olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi ıslanmaktan korunmanızı sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 11°C arasında değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü az güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında olacak. 17 Şubat Salı günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içeceklerin tüketimi de yararlı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.