Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 1.6°C civarında. En yüksek sıcaklık ise 3.3°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar 0°C ile -0.2°C arasında değişecek. Nem oranı %99 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 0.8 km/s düzeyinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:23. Gün batımı saati ise 18:08 olarak öngörülüyor.

Kahramanmaraş'ta hava yağmurlu ve serin olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi ıslanmaktan korunmanızı sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 11°C arasında değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü az güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında olacak. 17 Şubat Salı günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içeceklerin tüketimi de yararlı olacaktır.

