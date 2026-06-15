Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 ile %45 civarında olacak. Rüzgar saatte 9 ile 10 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 34 derece civarına yükselecek. 17 Haziran Çarşamba ve 18 Haziran Perşembe günlerinde sıcaklık 36 ile 37 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu dönemde sıcak havanın etkisini azaltmak için bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 15 Haziran Pazartesi gününde hava durumu güneşli ve sıcak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu dönemde bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.