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Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin geçiyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar hissedilen soğukluğu artırabiliyor. Dışarı çıkacakların kalın giyinmeleri öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dış mekân aktiviteleri planlanırken hava durumunu takip etmek ve yanınıza şemsiye almak önemli bir önlem olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

15 Kasım 2026 Pazar günü Kahramanmaraş’ta hava durumu bulutlu. Şehrin doğal güzellikleriyle buluşuyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşin yüzünü sık göstermesi beklenmiyor. Dışarı çıkmayı planlayanların kalın giyinmeleri öneriliyor. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik gün ortasında da sürecek. Kat kat giyinmekte fayda var.

Rüzgar da dikkat çeken bir unsur. Hafif esen rüzgar, hissedilen soğukluğu artırabilir. Gün boyu seyahat edeceklerin rüzgarlı alanlarda dikkatli olması gerekiyor. Kahramanmaraş'ın iklim dinamikleri aniden ortaya çıkan yağışlarla bilinir. Anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde 16 Kasım Pazartesi itibarıyla sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bulutlu bir hava yine hakim olacak. Zaman zaman yağışlı anların yaşanması muhtemel. Salı gününden itibaren sıcaklığın 17 derece civarına inmesi öngörülüyor. Bu bilgiler dış mekan aktivitelerini planlarken dikkate alınmalı.

Kahramanmaraş'taki hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir. Dışarıda zaman geçirenlerin aniden bastıran havalı günlere karşı hazırlıklı olması önemli. Giyim tercihlerinde kat kat giyinmek gerekli. Ayrıca anlık hava durumunu takip etmek de önem taşıyor. Gün boyunca şemsiyenin yanınızda bulundurulması iyi bir önlem.

Kahramanmaraş hava durumu 15 Kasım'da serin ve bulutlu bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerin de benzer şekilde geçeceği düşünülüyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda bu değişiklikleri dikkate alarak plan yapmalısınız. Dikkatli olmak, hava şartlarına göre önlemler almak her zaman faydalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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