Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu, önemli bir konu. Şehirde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise 11 ile 12 derece arasında olması öngörülüyor. Dolayısıyla, gün boyunca hava ılıman olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Kahramanmaraş'taki hava durumu, yağışlı koşullar nedeniyle önlem almayı gerektiriyor. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı. Ani yağışlardan korunmak açısından bu önem taşıyor. Gök gürültülü sağanak yağış olabileceğini düşünerek açık alanlardan kaçınmak akıllı bir tercih. Güvenli kapalı alanlarda vakit geçirmek daha güvenli olacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da çeşitli olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü muhtemel sağanaklar görülebilir. 18 Mayıs Pazartesi günü ise bir iki kısa süreli sağanak yağış tahmin ediliyor. Hafta sonu hava daha stabil olacak. Ancak Pazar ve Pazartesi günleri hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından da kritik. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini hatırlamak gerekiyor. Bu, gün boyunca rahat bir deneyim yaşamak için faydalı olacaktır.