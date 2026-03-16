Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 11-12 derece arasında seyredecek, akşam saatlerinde ise 5-6 dereceye düşecek. Bulutlu hava hâkimken, önümüzdeki günlerde kısmen güneşli ve yağmurlu günler bekleniyor. Rüzgar yön değiştirirken, nem oranı ise %48-72 arasında dalgalanacak. Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek, uygun giysiler tercih etmek ve bol su içmek büyük önem taşıyor. Planlarınızı hava durumu tahminlerine göre düzenleyin.

Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 11 - 12 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 - 6 derece arasında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden 8 km/saat hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden 17 - 20 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %48 - %72 arasında değişecek. Bu koşullar altında Kahramanmaraş’ta ılıman ve bulutlu bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Mart Salı günü kısmen güneşli, 18 Mart Çarşamba günü alçak bulutlu ve 19 Mart Perşembe günü yağmurlu bekleniyor. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 - 5 derece arasında değişecektir. Rüzgar 17 Mart'ta batı yönünden 9 km/saat, 18 Mart'ta doğu yönünden 22 km/saat, 19 Mart'ta ise doğu yönünden 19 km/saat hızla esecek. Nem oranı %66 - %92 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

19 Mart Perşembe günü yağmurlu hava beklendiği için şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmelisiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermelisiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız.

Hava durumu 16 Mart Pazartesi günü ılıman ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günler için hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmalısınız.

hava durumu Kahramanmaraş
