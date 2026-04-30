HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

11 ülkenin dışişleri bakanları Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınadı.

11 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları; Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA HUKUKSUZ MÜDAHALESİ KINANDI

Söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir.

Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır" denildi.

30 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.