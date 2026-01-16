HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 16 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Gün içinde hava sıcaklığı 8 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde bu değer 5 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye gerileyecek ve hissedilen sıcaklık -1 dereceye inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlemler almak sağlığınızı koruyacaktır.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde bu değer 5 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık ise -1 dereceye inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında kalacak.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz gerekir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz iyi olacaktır. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen bir mont giyebilirsiniz. Bu, sizi daha sıcak tutar.

Önümüzdeki günlerde hava değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü karla karışık yağmurlar bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü kısmen güneşli bir hava olacak. 19 Ocak Pazartesi günü ise çok soğuk koşullar hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek önemli. Sıcak tutan giysiler tercih etmelisiniz. Olası yağmurlarda yolda kayma riski var. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız.

Kahramanmaraş'ta 16 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun giyinmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak, sağlıklı bir hafta geçirmeniz mümkün.

