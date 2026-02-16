Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 ile 17 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 8 ile 12 kilometre arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %57 ile %81 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:11 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterebilir. 17 Şubat Salı günü, sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. 19 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine yağmurluk kullanmak daha pratik olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında değişiyor. Kat kat giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Katmanları gerektiğinde çıkarıp giyebilirsiniz. Bu şekilde hava koşullarına en uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.