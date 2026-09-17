Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 17 Eylül 2026 tarihinde güzel bir hava ile karşı karşıya. Yaz mevsimi sonlarına yaklaşıyor. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde hava 22 dereceye kadar yükseliyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Hava açık ve güneşli. Piknik ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün.

Akşam saatlerinde hava biraz daha serinleyebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için hafif bir ceket iyi bir fikir. Kahramanmaraş hava durumu olumlu görünse de, akşam saatlerinde ani serinlemeler yaşanabilir. Bu nedenle önlemler almak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici. Kahramanmaraş’ta sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Cumartesi günü sıcaklık 19 derece civarında olacak. Bu süreçte zaman zaman hafif bulutlu günler yaşanabilir. Ancak genel olarak güneşli havaların hâkim olacağı bir dönem bekleniyor.

Hava durumunu değerlendirirken hava kalitesini de göz önünde bulundurmak önemli. Hava kirliliği veya polen yoğunluğu dışarı çıkmayı planlayanlar için dikkat edilmesi gereken faktörler. Hassas bireylerin dışarıda geçirecekleri süreyi minimize etmeleri faydalı olacaktır. Polensiz günleri tercih etmek de iyi bir seçenek.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş’ta açık hava etkinlikleri için elverişli. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Sıcak günlerde önlem almak ve doğru giyinmek sağlığınız için önem taşıyor. Hava koşullarına göre plan yapmayı unutmamalısınız.