HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36-38 derece arasında, gece ise 18-20 dereceye düşecek. Nem oranı %29 olarak tahmin ediliyor. Özellikle açık hava etkinliklerine uygun olan bu koşullar, aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceği göz önünde bulundurulmalı. 19 Haziran'da ise ani gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Hava tahminlerini takip etmek ve buna göre önlemler almak önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36 - 38 derece civarında olacak. Gece ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %29 olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Dışarıda en sıcak saatlerde bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 35 - 37 derece olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 30 - 32 derece civarında gerçekleşecek. Genel olarak, hava açık ve güneşli olacak. Ancak, 19 Haziran Cuma günü öğleden sonra şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı önlem alınmalıdır. Şiddetli yağışlar aniden başlayabilir. Yanınızda su geçirmez şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 19 Haziran Cuma günü öğleden sonra yağış bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!
Yer: Erzurum! 5 yaşındaki Ayaz feci şekilde can verdiYer: Erzurum! 5 yaşındaki Ayaz feci şekilde can verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.