Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36 - 38 derece civarında olacak. Gece ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %29 olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Dışarıda en sıcak saatlerde bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 35 - 37 derece olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 30 - 32 derece civarında gerçekleşecek. Genel olarak, hava açık ve güneşli olacak. Ancak, 19 Haziran Cuma günü öğleden sonra şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı önlem alınmalıdır. Şiddetli yağışlar aniden başlayabilir. Yanınızda su geçirmez şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 19 Haziran Cuma günü öğleden sonra yağış bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almalısınız.