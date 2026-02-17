Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta, 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 12 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 8 - 14 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 - 8 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü bulutlar arasından zaman zaman güneş görünecek. Hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11 - 13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirin.