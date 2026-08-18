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Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve nemli. Bugün sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Öğleden sonra kısa sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların artması öngörülüyor. 19 Ağustos'ta 35, 20 Ağustos'ta ise 39 dereceyi görebiliriz. Bu sıcak günlerde gölge alanlarda kalmak, bol su içmek ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmak sağlık açısından önem taşır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Gece ise 21 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz koşullarını gösteriyor.

Hava genellikle güneşli. Ancak öğleden sonra kısa süreli sağanaklar olabilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olabilir. Yüksek nem oranı, sıcaklığı daha bunaltıcı hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu sıcaklıkların artacağını işaret ediyor. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35 dereceye yükselebilir. 20 Ağustos Perşembe'de ise 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki olağan seviyelerin üzerinde.

Bu sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmemek önemli. Serin ve gölge alanlarda kalmalısınız. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe direkt maruz kalmaktan kaçınarak cilt koruma tedbirleri alınmalı.

Kahramanmaraş'ta 18 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve nemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Serin ve gölge alanlarda kalmak önem taşır. Bol su içmek ve koruyucu önlemler almak sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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