Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 18 Nisan 2026 Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlarla başlayacak. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %90 civarında bulunacak. Rüzgar hızı saatte 18.9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

19 Nisan Pazar günü hafif yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında seyredecek. 20 Nisan Pazartesi günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 11 ile 14 derece arasında olacak. 21 Nisan Salı günü hava daha sakinleşecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 19 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabı giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmeniz önerilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.