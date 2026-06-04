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Apple'da rota yeniden oluşturuldu! Uzun zamandır adları geçiyordu, ikisi de iptal oldu

Apple’ın yeni CEO’su John Ternus'un Apple’ın Vision Pro ve akıllı gözlük planlarında büyük çaplı bir revizyonu onaylayarak, bu alandaki çalışmaları tek bir çatı altında topladığı ve uzun zamandır söylentilerde isimleri geçen ikinci bir Vision Pro ve Vision Air modeline ilişkin planlarını iptal ettiği öne sürüldü.

Apple'da rota yeniden oluşturuldu! Uzun zamandır adları geçiyordu, ikisi de iptal oldu
Enes Çırtlık

John Ternus, 1 Eylül 2026'da görevi devralarak Apple'ın yen CEO'su olacak. Mevcut Apple CEO'su Tim Cook ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek. Ancak son haberlere göre, Apple'ın tepe yönetiminde yaşanacak bu kan değişimi, şirketin artırılmış gerçeklik planlarında da değişikliklere gitmesine yol açmış olabilir.

"VISION PRO 2 VE VISION AIR RAFA KALDIRILDI"

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, yeni CEO Ternus ikinci bir Vision Pro ve daha hafif bir Vision Air planlarını iptal etti. Kuo, Apple'ın şu anda geliştirmekte olduğu sadece iki akıllı gözlük ürünü olduğunu söyledi ve bunlardan birinin Apple'ın Meta Ray-Ban'lara rakip olmak için geliştirdiği AI akıllı gözlük, diğerinin ise ekrana sahip bir AR akıllı gözlük seti olduğunu belirtti.

Apple da rota yeniden oluşturuldu! Uzun zamandır adları geçiyordu, ikisi de iptal oldu 1

MacRumors'ta yer alan habere göre, “Apple'ın kaynaklarını kitlesel pazar potansiyeli daha yüksek olan akıllı gözlüklere kaydırdığı için Vision Pro serisini kaldırmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum” diyen Kuo, AI akıllı gözlüklerin 2027'de piyasaya çıkacağını, ekranlı gözlüklerin ise en erken 2029'da çıkacağını düşünüyor.

MARK GURMAN'DAN DEĞERLENDİRME GELDİ

Öte yandan Kuo'nun raporuna ilişkin görüşlerini paylaşan Mark Gurman, Vision Air'in Ekim 2025'te durdurulduğunu, Mac ile eşleştirilmek üzere tasarlanan ekranlı gözlüğün Ocak 2025'te rafa kaldırıldığını söylerken, Apple'ın yapay zeka destekli akıllı gözlüğünün ise 2027'nin sonunda piyasaya çıkacağını belirtti. Kuo, Apple'ın herhangi bir Vision Pro modeli üzerinde çalıştığına inanmasa da, Gurman, Apple'ın test aşamasında bir Vision Pro 2'ye sahip olduğunu, ancak bu kategorinin “beklemede” olduğunu iddia etti.

Apple da rota yeniden oluşturuldu! Uzun zamandır adları geçiyordu, ikisi de iptal oldu 2

Bu haftanın başlarında ise Gurman, Apple'ın daha ucuz ve daha hafif bir Vision Pro üzerinde çalıştığını, ancak cihazın 2028 veya 2029'un sonlarından önce piyasaya sürülmesinin olası olmadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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