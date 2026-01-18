HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişirken, gece -2 ile -7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyden esecek ve nem oranı %53 ile %78 arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişerek kar yağışı ve güneşli günler bekleniyor. Bu zorlu şartlarda dikkatli olmak ve önlemler almak hayati önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz atmosfer sıcaklığı 0 ile 6 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklıklar -2 ile -7 derece civarına düşebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 ile 12 kilometre arasında esecek. Nem oranı ise gün boyunca %53 ile %78 arasında seyredecek. Bu soğuk ve bulutlu hava koşulları, Kahramanmaraş'ta hava durumunu belirleyecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar -4 ile 5 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar -5 ile -9 derece arasında olacak. Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir.

Soğuk hava koşullarında, Kahramanmaraş'ta yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski yüksek. Yolda dikkatli sürüş yapmak, kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak önemlidir. Evlerde pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol etmek gerekir. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi
Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunduÇöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.