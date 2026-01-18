Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz atmosfer sıcaklığı 0 ile 6 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklıklar -2 ile -7 derece civarına düşebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 ile 12 kilometre arasında esecek. Nem oranı ise gün boyunca %53 ile %78 arasında seyredecek. Bu soğuk ve bulutlu hava koşulları, Kahramanmaraş'ta hava durumunu belirleyecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar -4 ile 5 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar -5 ile -9 derece arasında olacak. Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir.

Soğuk hava koşullarında, Kahramanmaraş'ta yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski yüksek. Yolda dikkatli sürüş yapmak, kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak önemlidir. Evlerde pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol etmek gerekir. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.