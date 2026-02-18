HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Andırın ilçesinde şiddetli yağışlar beklenirken, Nurhak'ta yoğun kar yağışı öngörülüyor. Merkezde ise hava ılıman, sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. Özellikle Andırın ve Nurhak'ta yaşayanlar için önlem almak önemli. Hava koşullarına göre giyinmek ve hazırlıklı olmak faydalı olacak.

Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta hava durumu 18 Şubat 2026 Çarşamba günü değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları bekleniyor.

Andırın ilçesinde şiddetli yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklığının en yüksek 6 derece. En düşük sıcaklık ise 2 derece civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 5.72 kilometre. Nem oranı ise %97 civarında ölçülecek.

Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklığın -1 derece olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise -5 derece civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğudan saatte yaklaşık 15.98 kilometre hızla esecek. Nem oranı %100 civarında olması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezinde hava durumu daha ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 19-22 derece arasında değişim gösterecek. Hava genellikle bulutlu. Hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecektir. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların 9-13 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının daha sakin olacağı tahmin ediliyor. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 9-14 derece arasında olacak. Hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklığın 11-17 derece arasında olacağı düşünülüyor. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle Andırın ve Nurhak ilçelerinde yaşayanların önlem alması gerekmektedir. Şiddetli yağış ve yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu nedenle, hava durumunu takip etmek önemlidir.

Merkezde yaşayanlar da hava koşullarına uygun giyinmeli. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha iyi olacağı öngörülüyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanızda yarar var.

