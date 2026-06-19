Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 19 Haziran 2026 Cuma günü, hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 20 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta sıcaklık artışları devam edecek. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin ediliyor. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. 22 Haziran Pazartesi günü de 36 derece kalacağı öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %52 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için önem taşımaktadır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilebilir.