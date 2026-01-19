Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak öngörülmektedir. Kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -16 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanakları beklenmektedir. Bugünkü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişecek. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıklar -3 ile -17 derece arasında olacak. Bu günde bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, sıcaklıklar -6 ile -9 derece arasında olacak. Yer yer güneşli ve ardından hava bulutlanacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük seviyelerde kalacak. Zaman zaman karla karışık yağmurlu koşullar görülebilir.

Bu soğuk günlerde dikkatli olunmalıdır. Kahramanmaraş'ta yaşayanların ve ziyaretçilerin önlemler alması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Trafikte seyahat ederken yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Araçların kar lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Ayrıca, acil durum kitleri bulundurulmalıdır. Evlerde ise ısınma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Gerekli hazırlıkların yapılması önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.