HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 19 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları -2 ile -16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. 20 Ocak'ta bulutlu ve güneşli bir hava, 21 Ocak'ta ise yer yer güneşli, ardından bulutlu bir hava bekleniyor. Düşük sıcaklıklara karşı dikkatli olunmalı, kalın giysiler tercih edilmeli ve araçlarda gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak öngörülmektedir. Kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -16 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanakları beklenmektedir. Bugünkü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişecek. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıklar -3 ile -17 derece arasında olacak. Bu günde bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, sıcaklıklar -6 ile -9 derece arasında olacak. Yer yer güneşli ve ardından hava bulutlanacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük seviyelerde kalacak. Zaman zaman karla karışık yağmurlu koşullar görülebilir.

Bu soğuk günlerde dikkatli olunmalıdır. Kahramanmaraş'ta yaşayanların ve ziyaretçilerin önlemler alması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Trafikte seyahat ederken yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Araçların kar lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Ayrıca, acil durum kitleri bulundurulmalıdır. Evlerde ise ısınma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Gerekli hazırlıkların yapılması önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi... İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi...
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.