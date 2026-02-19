Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün 19 Şubat 2026 tarihinde, Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 6 derece civarına inecek. Rüzgarın sabah saati hızı 20 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar 16 km/saat, akşam saatlerinde ise 12 km/saat esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 18 km/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %70 ile %73 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 20 Şubat Cuma günü sabah sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -3 derece dolaylarında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye inecek. 22 Şubat Pazar günü sabah saatleri yine 6 derece olacak. Gece sıcaklık -1 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava durumu genel olarak soğuk kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat esmesi bekleniyor. Gündüz rüzgar hızı 10 km/saat, akşam saatlerinde ise 12 km/saat olacaktır. Gece saatlerinde rüzgar 18 km/saat hızla esecektir. Nem oranı gündüz %72 ile %74 arasında değişiklik göstermektedir.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek soğuktan korunmak için önemli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğunda vücut ısısı hızla düşebilir. Bu nedenle, nemden korunmak için su geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda geçireceğiniz zamanı kısıtlamak sağlığınız açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak gereklidir.