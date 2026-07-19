Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 22 km/saat civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 38 derece civarında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 39 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %38-40 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 20-22 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klimalı ortamlarda bulunulmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması iyi olacaktır.