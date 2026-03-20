Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Mart Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişken. Erken saatlerde yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece seviyesinde. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Cumartesi günü, 21 Mart 2026, sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Hafif yağış riski mevcut. Pazar günü, 22 Mart 2026, sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Ani ıslanmalara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak da ihmal edilmemeli.