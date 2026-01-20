HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu bir şekilde devam edecek. Sıcaklık değerlerinin -3 ile -17 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca yer yer güneşli sonrası bulutlu koşullar görülecek. Özellikle sabah saatlerinde düşük sıcaklıkların olması nedeniyle kalın giysiler giyilmesi, kaymaz ayakkabıların tercih edilmesi öneriliyor. Trafikte dikkatli olmak ve acil durum kitlerini bulundurmak gereklidir.

Kahramanmaraş'ta 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklıkların -3 ile -17 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer güneşli, ardından bulutlu koşullar görülecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -3 ile -6 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde ise değer 0 ile 3 dereceye yükselebilir. Bu soğuk günlerde dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Trafikte seyahat ederken yavaş ve dikkatli olunması gerekmektedir. Araçlar kar lastikleriyle donatılmalıdır. Acil durum kitleri bulundurulmalıdır. Evde ısınma sistemleri düzenli kontrol edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişiklik gösterecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sıcaklıklar -6 ile -9 derece arasında olacak. Yer yer güneşli havanın ardından bulutlanma bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşük seviyelerde kalacak. Zaman zaman karla karışık yağmurlar görülebilir. 22 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklıklar -3 ile -6 derece aralığında olacak. Bu dönemde kar yağışı geçişleri yaşanabilir. Zaman zaman karla karışık yağmurlu koşullar yine gözlemlenecektir. 23 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklıklar -4 ile -12 derece olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. Bu günlerde hava sıcaklıkları genelde düşük seviyelerde kalacaktır. Zaman zaman karla karışık yağmurlu hava devam edebilir.

Bu soğuk günlerde dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyinmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Trafikte yavaş ve dikkatli olmak gerekir. Araçlar kar lastikleriyle donatılmalıdır. Acil durum kitleri bulundurulmalıdır. Evlerde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

