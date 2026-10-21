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Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu 21 Ekim 2026'da güneşli ve keyifli geçiyor. Sıcaklık, öğleden sonra 22 dereceye ulaşacakken sabah serin rüzgarlar hissediliyor. Dışarı çıkacakların ince bir ceket bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek; sıcaklık 19-21 derece arasında dalgalanacak. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri düzenlerken hava durumunu sürekli takip etmek akıllıca olacak.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 21 Ekim 2026 tarihinde oldukça değişken. Bugün şehirde güneşli bir hava hakim. Arada gelen bulutlar, biraz serin bir etki yaratıyor. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Öğleden sonra sıcaklık, 22 dereceye kadar ulaşabilir. Ancak sabah saatlerinde serin rüzgarlar hissediliyor. Dışarı çıkacakların yanlarında ince bir ceket bulundurmaları iyi bir fikir.

Bugünkü hava, keyifli bir gün geçirilecek. Güneşli havanın tadını çıkarmak için açık alanlar tercih edilebilir. Akşam saatlerinde hava, biraz daha serinleyebilir. Akşam planları yapanların hazırlıklı olmaları önemli. Havanın değişkenlik göstermesi, dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık, 19 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Bulutluluk oranında artış yaşanabilir. Bazı günlerde hafif yağışlar görülebilir. Dış mekan aktiviteleri planlarken hava durumunu takip etmekte fayda var. Yağış ihtimaline karşı şemsiyeleri yanınıza almanız sakınca yaratmayacaktır.

Çocuklu ailelerin açık hava etkinlikleri yerine kapalı mekan alternatiflerine yönelmeleri daha akıllıca bir tercih olabilir. Soğuk havalarda vücut ısısını dengede tutmak için uygun giysileri tercih etmek önemlidir. Dışarıda kalınacak saatlerin azaltılması, düşme riski ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu bir yöntem olacaktır.

Kahramanmaraş hava durumu, bireylerin günlük yaşamlarına yön verebilir. Bugünkü koşullar güneşli ve keyifli. Önümüzdeki günler için hava durumunu düzenli olarak takip etmek, eğlenceli aktiviteler için hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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