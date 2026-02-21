Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 10 - 17 derece arasında olacaktır. Hava açık bir şekilde kalacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 14 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 - 9 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu hale gelecektir. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/saat hızında esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar 11 km/saat olacak. Gece rüzgar hızı 8 km/saat'e düşecektir. Nem oranı sabah %66, gündüz %63 şeklinde ölçülecek. Akşam %60 ve gece %58 olacaktır. Basınç sabah 1025 mb, gündüz 1024 mb düzeyinde olacaktır. Akşam saatlerinde basınç 1023 mb, gece ise 1022 mb olacaktır.

22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecektir. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 - 7 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünümde kalacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 - 13 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 8 derece arasında olacak. Bu saatlerde hava açık olacaktır. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece düzeyinde olacaktır. Hava yine açık kalmaya devam edecektir. Rüzgar sabah 15 km/saat, gündüz 7 km/saat hızında olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızları sırasıyla 4 ve 1 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah %91, gündüz %72 olacaktır. Akşamda %90, gece %95 düzeyinde ölçülecektir.

23 Şubat 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklık 5 - 6 derece arasında kalacaktır. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece arasında olacak. Bu saatlerde hava hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde de sıcaklık 6 - 7 derece düzeyinde kalacaktır. Hava yine hafif yağmurlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurlu şekilde devam edecektir. Rüzgar sabah 5 km/saat, gündüz 6 km/saat hızında esecektir. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat ve 5 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah %91, gündüz %90 ölçülecektir. Akşam ve gece saatlerinde de nem oranı %90, %91 olacaktır.

24 Şubat 2026 Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece arasında olacaktır. Hava hafif yağmurludur. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 6 - 7 derece arasında kalacaktır. Hava bu saatlerde da hafif yağmurlu olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece düzeyinde kalacaktır. Gece saatlerinde de sıcaklık 5 - 6 derece ölçülecektir. Rüzgar sabah 5 km/saat, gündüz 6 km/saat olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat ve 5 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah %91, gündüz %90 ölçülecektir. Akşam saatlerinde %90, gece saatlerinde %91 olacaktır.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta değişken hava durumu gözlemlenecektir. Özellikle 23 ve 24 Şubat tarihlerinde hafif yağmurlu hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalıdır. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 10 - 17 derece olacaktır. Gece sıcaklık ise 6 - 9 derece arasında olacaktır. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumaya yardımcı olur. Rüzgar hızları gündüz 11 km/saat, akşam 11 km/saat düzeyindedir. Gece rüzgar hızı 8 km/saat olacaktır. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmak önemlidir. Nem oranı sabah %91, gündüz %90'dır. Akşam ve gece saatlerinde de nem oranı %90, %91 olarak ölçülecektir. Nemli havaya uygun kıyafetler tercih edilmesi önerilir.