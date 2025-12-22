HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Aralık 2025'te hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık -2 derecelere kadar düşebilir. 23 Aralık'ta bulutlu hava sürerken, sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında kalacak. 25 Aralık'ta ise güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. Soğuk havalarda kalın giyinmek, açık hava aktiviteleri için ise hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 22 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün içinde hava sıcaklıkları 1 ile 10 derece arasında olacak. En düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 10 derece civarında. Hissedilen sıcaklıklar 1 ile -2 derece arasında değişecek. Nem oranı %57 olarak ölçülmekte. Rüzgar hızı 5.8 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:15'tir.

23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -1 ile -2 derece arasında olacaktır. Nem oranı yine %57 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati 17:16'dır.

25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 3 ile 9 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 5 km/saat, gündüz saatlerinde ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %81, gündüz saatlerinde %52 civarındadır.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları 1 ile 12 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek, soğuk algınlığı ve gripten korunmak açısından önemli. Ayrıca hava koşullarına uygun ayakkabı ve aksesuar kullanmak gerekmektedir. Olumsuz hava koşullarında kayma ve düşmelere dikkat edilmesi gerekir. Gün içinde güneşli saatlerde açık hava aktiviteleri için uygun koşullar oluşacaktır.

hava durumu Kahramanmaraş
