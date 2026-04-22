Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 4 ila 7 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hava kısmen bulutlanacak. Sıcaklık 15 ile 18 derece arasında artacak. Akşam saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 10 ila 13 derece civarına düşecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 5 ila 8 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 12 ile 15 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava bulutlanacak. Sıcaklık 8 ila 11 derece civarına düşecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif kalacak.

Cuma günü sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 13 ile 16 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 9 ila 12 derece civarına düşecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif olacak.

Cumartesi günü sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 10 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 14 ile 17 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 10 ila 13 derece civarına düşecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir önlem. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda vardır. Olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.