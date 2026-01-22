Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -3 ile -6 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Kahramanmaraş'ta bugünkü hava durumu bu şekilde olacak.

23 Ocak 2026 Cuma günü hafif kar ve kar sağanağı beklentisi var. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif kar yağışı görülecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü alçak bulutlar ile daha ılıman bir hava söz konusu. Bu dönemde hava sıcaklıkları -1 ile 1 derece arasında değişecek. Yağışlı koşullar devam edecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Yolculuk yaparken araçların kar lastikleri ile donatılması gerekmektedir. Yol durumunun kontrol edilmesi önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarına dikkat edilmelidir.

Kahramanmaraş'ta 22 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Vatandaşların ve ziyaretçilerin hava durumuna uygun önlemler alarak plan yapmaları önemlidir.