Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Mart 2026 tarihi itibarıyla hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece, gece ise 3 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. 24 Mart'ta kısa süreli sağanaklar, 25 Mart'ta ise sağanak yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı, uygun kıyafetler giymeyi unutmayın. Hava koşullarını dikkate alarak planlarınızı esnek yapmalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarında seyredecek. Bu durum, Kahramanmaraş hava durumu açısından tipik bir ilkbahar gününü işaret ediyor.

Bugün sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde yağışlar hafifleyecek. Bulutlar dağılacak ve hava daha sakin hale gelecek. Akşam saatlerinde tekrar hafif yağmurlu koşulların etkili olması muhtemel.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Mart Salı günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 11 derece civarında olacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. 25 Mart Çarşamba günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında, gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olacak. 26 Mart Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında, gece ise 3 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Islanmamak için uygun kıyafetler giymeniz gerekir. Sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Gerektiğinde kalın giysiler tercih etmek de sağlığınız açısından önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 23 Mart Pazartesi 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

