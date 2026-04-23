Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava koşulları ılımandır. Havanın kısmen güneşli olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18-20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5-8 derece arasında seyredecek. Bu durum, Kahramanmaraş'ta keyifli bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 24 Nisan Cuma günü, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 17-19 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4-8 derece olacak. 25 Nisan Cumartesi günü, hava çok bulutlu hale gelecek. Sıcaklık gündüz 19-21 derece, gece ise 8-10 derece civarında seyredecek. 26 Nisan Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içindeki sıcaklıklar 20-22 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 7-9 dereceye düşecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Su birikintilerinden uzak durmak da önem taşır. Yolların kaygan olabileceğini unutmamak gerekir. Dikkatli sürüş yapmak, kişisel güvenlik açısından ihtiyaçtır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu, hem sıcak hem de soğuk havalarda rahatlık sağlar.

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Perşembe günü hava koşulları ılımandır. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı ve daha serin hava koşulları beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.