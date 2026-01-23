Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri kendini gösterecek. Gün içinde sıcaklık -1 ile -8 derece arasında değişecek. Kahramanmaraş'ta hava bugün oldukça soğuk.

Hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. -9 ile -12 derece arasında hissedilmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek gerekiyor. Bu önlem, üşümeyi önlemek açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, gün boyunca zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Özellikle trafikte seyahat edenler dikkat etmeli.

Rüzgar saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha da düşük hissedilmesine neden olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemli. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için bu önlemleri almak iyi olacaktır.

Nem oranı %33 civarında. Bu durum, havanın kuru olduğunu gösteriyor. Cilt kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Uygun kremler kullanmak, bu sorunların önüne geçer.

Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati ise 17:44. Gün ışığı süresi yaklaşık 10 saat 1 dakika olacak. Bu süre zarfında, hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık -2 ile -9 derece arasında olacak. 25 Ocak 2026 Pazar günü ise -7 ile -15 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı -5 ile -10 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu yine soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Bu soğuk hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar için ek önlemler almak gerekecek. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmekte fayda var. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmak önemli. Kaymamak için uygun ayakkabılar giymek gerekiyor. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmekte fayda var. Odaların yeterince ısındığından emin olun. Bu şekilde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.

23 Ocak 2026 Cuma günü Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve karla karışık olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.