Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları 38-39 derece civarında. Bu sıcaklıklar oldukça yüksek. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkabilir. Nem oranı %88 civarında. Rüzgarın hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, sıcak ve nemli bir gün olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 33-34 derece. 25 Temmuz Cumartesi'de sıcaklık 31-32 derece olacak. 26 Temmuz Pazar ise 34-35 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları tolerable seviyelere inecek. Ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklıklar yine yüksek kalabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılmalı.

Gelecek günlerde hava durumu biraz daha ılıman hale gelecek. Ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle sıcaklıklar yine yüksek hissedilebilir. Hassas bünyeler ve yaşlılar için dikkatli olunmalı. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.