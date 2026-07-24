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Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Temmuz Cuma günü açık ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 dereceye yükselebilirken, gece 22-23 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar batıdan hafif esecek. Dışarıda vakit geçirenlerin, özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşten korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek ancak bazı bölgelerde yağış ihtimali bulunuyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

24 Temmuz 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden 2-3 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %75 civarında bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçınmak önemli. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında koruyucu önlemler almak önerilir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak yararlı olacaktır. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak. 25 Temmuz Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30-32 derece, gece isə 20-22 derece olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava çok büyük ölçüde güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31-33 derece, gece ise 19-20 derece arasında kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü hava altında bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklık 36-37 derece, gece ise 20-22 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınıza almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız.

Kahramanmaraş'ta 24 Temmuz Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcak ve güneşli kalacak. Ancak yağışlı günlere karşı tedbirli olmak gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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