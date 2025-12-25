Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden esecek. Rüzgar hızı saatte 2 ile 4 kilometre arasında olacak. Nem oranı sabah %81 olacak. Gündüz nem oranı %51 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem %68 olacak. Gece saatlerinde ise %80 oranında nem görülecek. Basınç değerleri 957 ile 959 hPa arasında değişecek.

Kahramanmaraş'taki hava durumu önümüzdeki günlerde farklılık gösterecek. 26 Aralık Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü bir - iki kısa süreli sağanak olası. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 3 ile 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava durumu serin olacak. Zaman zaman yağışlı günler görülecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekiyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek tercih edilmeli. Bu önlemler sağlığı korumanıza yardımcı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize destek sunar.