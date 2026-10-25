Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ın 25 Ekim 2026 tarihli hava durumu, mevsim geçiş dönemine özgü özellikler taşıyor. Güneşli bir sabah ile başlayan gün, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesini sağlıyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğleye doğru hafif rüzgar, havayı ılıman hale getiriyor. Ancak, gün ilerledikçe bulutların artışı kendini gösteriyor. Bu durum, Kahramanmaraş'ta keyifli bir gün geçirmeyi planlayanlar için farklı bir hava deneyimi sunuyor.

Bugünkü hava, sıcak fakat hafif rüzgarlı bir gün olarak tanımlanabilir. Öğleden sonra, dışarıda vakit geçirenler için güneşin selamı var. Güneş zaman zaman bulutlarla gizlense de genel olarak keyifli bir atmosfer yaratıyor. Kahramanmaraş halkı, bu havayı değerlendiriyor. Dış mekan aktivitelerine yöneliyorlar. Park ve bahçelerde piknik yapma fırsatını kaçırmıyorlar. Akşam saatleri geldiğinde, günün serinleşeceğini unutmamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ı hafif hava dalgalanmaları bekliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 17 ile 21 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Haftanın ortasında beklenen bazı yağışlı sistemler, şehrin genel havasını etkileyebilir. Bu durumda, Kahramanmaraşlıların dışarıda yapacakları planlarda esnek olmaları önemli. Sıcak günlerin ardından gelen serin ve yağışlı havalar, spor yapmayı sevenler için farklı bir deneyim sunacaktır.

Bu günlerde Kahramanmaraş’ta dışarı çıkacakların ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları gerekir. Gün içinde güneşli havadan sonra, aniden başlayan yağışlar olabilir. Yürüyüş yapmayı planlayanlar için bu durum keyfi kaçırabilir. Dışarı çıkanların, parka, bahçeye veya spor alanlarına gitmeden önce hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Havaya uygun giyinmek önem taşıyor. Kat kat giysilerle hareketliliği sağlamak gerekiyor. Yanlarında şemsiye bulundurmak, beklenmedik durumlara karşı önlem almayı kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş hava durumu, sıcak ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde ise biraz daha serin ve yağışlı geçeceği gözüküyor. Mevsim geçiş döneminde hava şartlarına göre hareket etmek, sağlık ve huzur açısından en iyi seçim olacaktır.