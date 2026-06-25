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Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 34-35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece civarında olacak. Nem oranı %66 seviyesinde kalacak. Benzer sıcak hava koşulları, Cuma günü 36-37 dereceye yükselirken, Cumartesi ve Pazar günleri de yüksek değerlere devam edecek. Sağlık açısından önlem almak büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

25 Haziran 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olmaları bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %66 dolaylarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 13 km şeklinde tahmin ediliyor. Bu sıcak değerler mevsim normallerinin üzerinde. Bugün hava durumu, sıcak ve güneşli olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cuma günü sıcaklık 36 - 37 derece dolaylarında olacaktır. Cumartesi günü de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı 35 - 36 derece civarında seyredecek. Yüksek sıcaklıklar, dikkat edilmesi gereken durumlar yaratıyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalınmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş'ta 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullar altında sağlık ve güvenlik için önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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