Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 25 Şubat 2026 tarihinde soğuk ve hafif yağışlı bir hava ile karşılaşacak. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişirken, kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Takip eden günlerde ise sıcaklıklar daha da düşecek ve karla karışık yağmur görülebilecek. Buzlanma riski nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak hayati önem taşıyor. Evde kalanlar, kaloriferlerini kontrol etmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Hava durumu, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hafif yağışlı ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmesi önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan ve üşümekten korunmak mümkün olacaktır.

26 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 0 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları daha da soğuyacak. Karla karışık yağmur etkili olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları gerekiyor. Buzlanma ve kayma riski bulunuyor.

27 Şubat Cuma günü, hava sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında olacak. Bu günde hava koşullarının soğuması ve kar yağışının olması bekleniyor. Yine sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Buzlanma ve kayma riskleri devam etmektedir.

28 Şubat Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında olacak. Hava koşullarının soğuması ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları gerekmektedir. Buzlanma ve kayma riski bulunduğu unutulmamalıdır.

Genel olarak hava koşullarının soğuması bekleniyor. Kar yağışı etkili olacak. Sabahlara ve akşamlara dikkat edilmesi gerekiyor. Buzlanma riski taşıyan yolda sırada dikkatli olunmalıdır. Kalın ve su geçirmez giysi tercih edilmelidir. Evde kalanlar kaloriferlerini kontrol etmelidir. Odaların yeterince ısındığından emin olunmalıdır.

