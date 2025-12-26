HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklık ise 5 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah 3 km/s, gündüz 7 km/s, akşam 5 km/s ve gece 8 km/s hızında esecek. Nem oranı ise sabah %84, gündüz %44, akşam %66 ve gece %81 seviyelerinde ölçülecek. Kalın giyinmek ve hava koşullarına dikkat etmek önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/s hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 7 km/s olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/s hızında esmeye devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar hızı 8 km/s'ye çıkacak. Nem oranı sabah saatinde %84 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %44 civarında kalacak. Akşam saatlerinde nem oranı %66'ya yükselecek. Gece saatlerinde nem oranı %81 civarında ölçülecek. Basınç sabah saatlerinde 958 hPa seviyelerinde olacak. Gündüz saatlerinde basınç 956 hPa'ya düşecek. Akşam saatlerinde basınç 954 hPa olarak ölçülecek. Gece saatlerinde basınç yine 954 hPa civarında olacak.

Kahramanmaraş'ta hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sıcaklık 5 derece civarında olacak. 28 Aralık 2025 Pazar günü hava sıcaklığı 2 dereceye inebilir. Bu tarihlerde hava genel olarak soğuk ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilenler arasında olmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde ağız ve burnu örtmek iyi bir önlem olabilir. Yolculuk yapacaklar için hava koşullarına uygun araç kullanmak önemlidir. Ayrıca trafik kurallarına dikkat etmek de gereklidir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
