Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 16 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, ılıman bir atmosfer sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 8 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için bu durum dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenlik gösterecek. 27 Mart Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19 derece civarında olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu uygun bir ortam sunuyor. 28 Mart Cumartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek.

Bu günlerde de hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınız açısından önem taşır. Kahramanmaraş'ta 26 Mart Perşembe günü hava durumu gündüz ılıman, akşam serin ve kısa süreli yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek, uygun önlemler almak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.