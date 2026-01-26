Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0.5 derece civarına düşecek. Gün ilerledikçe sıcaklık 7 dereceye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise -1.5 derece civarında kalacak. Nem oranı %87 civarında, rüzgar hızı saatte 2.4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40. Gün batımı saati 17:49 olarak hesaplanmıştır.

Kahramanmaraş'ta 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu, kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 1.9 ile 5.5 derece arasında olacak. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu da benzer şekilde devam edecek. Bu gün için sıcaklık 3.5 ile 6.6 derece arasında değişecek.

Soğuk hava koşullarında kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Kaymamak için uygun ayakkabılar giymek gerekecektir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Odaların yeterince ısındığından emin olunmalıdır. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak önem taşır.

Kahramanmaraş'ta 26 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek gibi görünüyor. Hava durumuna uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı koruma açısından faydalı olacaktır.