Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Şubat 2026 Perşembe günü, hava durumu hafif kar yağışı ile soğuk olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları ise -1 dereceye kadar düşecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da sağlığınızı korumada faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 27 Şubat Cuma günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 3 derece civarında kalacak. 28 Şubat Cumartesi günü hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 3 derece civarında seyredecek. Bu süreçte giyiminize dikkat etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak da sağlığınızı koruyacaktır.

Soğuk havalarda kalın giymek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmelidir. Buzlanma riski nedeniyle yolda temkinli olunmalıdır. Kaymamak için uygun ayakkabılar giymek gerekmektedir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek faydalıdır. Odaların yeterince ısındığından emin olunmalıdır. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak büyük önem taşır.