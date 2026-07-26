Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32-33 derece civarında, gece ise 18-19 derece arasında kalacak. Nem oranı gün boyunca %35-45 aralığında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 14-16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu hava koşulları tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye çıkacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 39-40 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha belirgin hissedilecek.

Sıcak hava koşullarında dikkat edilmeli. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önem taşıyor. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, şapka ve güneş kremi kullanımı cilde koruma sağlayacak. Evde veya işte klima ve vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bu önlemler alınmalı. Bu sıcak hava dalgası sırasında sağlığınızı korumak önemlidir.