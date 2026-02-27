HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Şubat 2026 Cuma günü soğuk ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 dereceyi bulurken, gece -0 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 28 Şubat'ta çok bulutlu, 1 Mart'ta kısmen güneşli günler yaşanacak. Hava sıcaklıkları 3-4 derece seviyelerine inecek. Serin ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak sağlık açısından önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşebilir. Rüzgar hızı 9 km/saat ortalamasında. Nem oranı ise %72 civarında. Bu hava koşulları, kış mevsiminin özelliklerini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu değişecek. 28 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu olacak. 1 Mart Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli günler olacak. 3 Mart Salı günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 3-4 derece civarında. Gece ise sıcaklık -7 dereceye kadar düşebilir. Bu dönemde serin ve bulutlu hava koşulları bekleniyor.

Soğuk ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekiyor. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak sağlık açısından faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler seçilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

