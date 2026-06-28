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Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 35-36 derecelerde seyrederken, gece 18-21 derecelere düşecek. Yağış olasılığı çok düşük. Rüzgar hızı 11 km/s civarında. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları ve bol su içmeleri önemli. Önümüzdeki günlerde de sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle gerekli önlemler alınmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 18-21 derece arasında seyredecek. Yağış olasılığı ise çok düşük. Yüzde 1 seviyesinde, yani yağışsız bir gün geçireceğiz.

Rüzgarın hızı 11 km/sa civarında. Bu, hava sıcaklığını daha da hissettirebilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, güneş ışınlarından korunmalı. Şapka veya güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Bol su içmeleri de önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde de Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde sıcak olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 37-38 derece olarak tahmin ediliyor. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 39-40 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklık, dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir.

Dışarı çıkarken güneşten korunmak için gerekli önlemleri alınmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Gölgede kalmaları da iyi bir seçenek olabilir.

Kahramanmaraş'ta 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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