Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu ılımandır. Gün boyunca artan bulutluluk bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 16 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklık 6 dereceye kadar düşecektir. Bu, ılıman ve rahat bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Ancak, gün ilerledikçe hava daha da ısınacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar oluşacak. Akşam saatlerinde hava daha serinleşecektir. Bu nedenle, ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Mart Pazar günü Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 11 ile 3 derece arasında olması öngörülüyor. 30 Mart Pazartesi günü yağmur ihtimali devam edecek. Bu gün sıcaklıklar 12 ile 2 derece arasında olacak. 31 Mart Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 0 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin olacağı için, kat kat giyinmek faydalı olabilir.

